Как разместить вдоль стен квадратной комнаты 12 стульев так , чтобы у каждой стены ??тояло по 4 стула?
Математика
Как разместить вдоль стен квадратной комнаты 12 стульев так , чтобы у каждой стены ??тояло по 4 стула?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Попробуйте в каждый угол поставить по стулу , так что бы он касался двух сторон угла , получится по 2 в углах и по два между ними.
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