Как разобрать слова Ярославль , ярославские и ярославцы
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Как разобрать слова Ярославль , ярославские и ярославцы
Ответ(ы):
Гость:
Ярослав -корень +ль - суффикс + 0 - окончние Ярославль - основа слова ярослав+ ск - суффикс + ий - окончание ярославск - основа ярослав + ц - суффикс + ы - окончание ярославц - основа
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