35 задание помогите только там надо во всех предложениях указать число имен существительных

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35 задание помогите только там надо во всех предложениях указать число имен существительных
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