Помогите русская равнина её воды

География
Помогите русская равнина её воды
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Автор: Гость
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Гость:
В восточно-европейской равнине протикает река Волга , Обь , Амур, Иртыш. вот всё что я знаю
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