Как разобрать слово песчаный как часть речи

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Как разобрать слово песчаный как часть речи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Песчаный это прилагательное
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