Как разобрать слово песчаный как часть речи
Русский язык
Как разобрать слово песчаный как часть речи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Песчаный это прилагательное
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