Как решается пример 4-d²делённое на 3d+6

Гость: Гость:

(2-д)*(2+д)/3д+6 в знаменателе выносим 3 как общий множитель. (2-д)*(2+д)/3(д+2) вводим ограничение на д, что оно не равно -2! сокращаем на знаменатель. (2-д)/3 дальше в зависимости от д решать. или приравнивать к нулю и находить корни) ^_^