Как решается пример 4-d²делённое на 3d+6
Алгебра
Как решается пример 4-d²делённое на 3d+6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2-д)*(2+д)/3д+6 в знаменателе выносим 3 как общий множитель. (2-д)*(2+д)/3(д+2) вводим ограничение на д, что оно не равно -2! сокращаем на знаменатель. (2-д)/3 дальше в зависимости от д решать. или приравнивать к нулю и находить корни) ^_^
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