Творчество А. Эшпая)))

Гость: Гость:

ТВОРЧЕСТВОКомпозитор А. Я. Эшпай — автор балетов «Ангара» (1976), «Круг» (1980), кантаты «Ленин с нами» (1968), симфоний (1959, 1962, 1965, 1978-80, 1986, 1988), симфонических танцев на марийские темы (1952), концертов для оркестра (1967), для фортепьяно с оркестром (1954, 1972), для скрипки с оркестром (1956, 1977), «Венгерских напевов» для скрипки с оркестром (1953), увертюры-фантазии для оркестра «Переход Суворова через Альпы» (1996), камерных ансамблей, эстрадных песен.Музыка и песни на музыку А. Я. Эшпая звучат в более чем полусотне отечественных кинофильмов, в одном из которых («Повесть о первой любви» 1957 года) композитор сам снялся в эпизодической роли.