Как решать пример по етапно чтобы в ответе получилось 15 ПРИМЕР 2+3+2×5-8+2×4=15
Математика
Как решать пример по етапно чтобы в ответе получилось 15 ПРИМЕР 2+3+2×5-8+2×4=15
Ответ(ы):
Гость:
1.2*5=10 2.2*4=8 3.2+3=5 4.5+10=15 5.15-8=7 6.7+8=15.
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