Загадка У этой птицы по бокам пёрышки совсем белые.Голова,крылья,хвост чёрный,ка?? у вороны.Очень красивый у птицы хвост.Он длинный,прямой,будто стрела.Перья на хвосте зеленоватые. ...- птица очень нарядная,ловкая,подвижная. ...

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Загадка У этой птицы по бокам пёрышки совсем белые.Голова,крылья,хвост чёрный,ка?? у вороны.Очень красивый у птицы хвост.Он длинный,прямой,будто стрела.Перья на хвосте зеленоватые. ...- птица очень нарядная,ловкая,подвижная. Помогите отгадать закадку

Автор: Гость