Мне нужны цитаты о герасиме из рассказа муму

Литература
Мне нужны цитаты о герасиме из рассказа муму
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Герасим- он человек глухонемой. Он встретил одну девушу и влюбился сразу. Он был обычным дворником. Но он был очень-очень сильным. Все боялись его. НО внутри его сердце было очень грутсно. Он никого не слышал, поэтому не умел разговаривать. Дворянка однажды специально сделала так. она женила ее любимую на другую. Средце Гарасима было разбито. Но он разозлился и вренулся в свою старую деревню. И жил там до скончание своей жизни
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Объясните пожалуйста время по Английски)
Ответить
Литература
Что вы думаете об Индюке???С чьим мнением согласны??
Ответить
Геометрия
Помогите! Найдите градусную меру каждогоиз углов, образованных при пересечении ??вух параллельных прямых третьей прямой, если: а)сумма двух соотв...
Ответить
Литература
Чему Гоголь хочет научить людей в произведении "Ревизор"? В чем главный смысл коме??ии? Дайте, пожалуйста, развёрнутый ответ.
Ответить
Алгебра
X (в кубе) + 4 x (в кубе) + x +4 = 0 Помогите плиз я просто так не могу написать бо на телефоне школьные знания нет такой функции , а через комп...
Ответить