Мне нужны цитаты о герасиме из рассказа муму
Литература
Мне нужны цитаты о герасиме из рассказа муму
Ответ(ы):
Гость:
Герасим- он человек глухонемой. Он встретил одну девушу и влюбился сразу. Он был обычным дворником. Но он был очень-очень сильным. Все боялись его. НО внутри его сердце было очень грутсно. Он никого не слышал, поэтому не умел разговаривать. Дворянка однажды специально сделала так. она женила ее любимую на другую. Средце Гарасима было разбито. Но он разозлился и вренулся в свою старую деревню. И жил там до скончание своей жизни
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