Помогите решить задачу, Туристы рушили проплыть на плоту 72 км. Скорость течения реки 4 км/ч. Сколько времени туристам придётся затратить на этот путь?

Математика
Помогите решить задачу, Туристы рушили проплыть на плоту 72 км. Скорость течения реки 4 км/ч. Сколько времени туристам придётся затратить на этот путь?
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