Помогите решить задачу, Туристы рушили проплыть на плоту 72 км. Скорость течения реки 4 км/ч. Сколько времени туристам придётся затратить на этот путь?

Математика

Помогите решить задачу, Туристы рушили проплыть на плоту 72 км. Скорость течения реки 4 км/ч. Сколько времени туристам придётся затратить на этот путь?

Автор: Гость