Время движения подводной лодкой на поверхности воды в 20 раз меньше чем время движ??ния под водой.сколько времени подводная лодка находилась под водой если это время на 57 часов больше чем время движения на поверхности воды

Математика

Время движения подводной лодкой на поверхности воды в 20 раз меньше чем время движ??ния под водой.сколько времени подводная лодка находилась под водой если это время на 57 часов больше чем время движения на поверхности воды

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