Заменил слова синонемами. Падать, жара, авария, дорожить, памятник, желание, абзац, ненастье, охранять, дом ехать, нежный,парад, аккуратно, долг, невысокий

Русский язык
Заменил слова синонемами. Падать, жара, авария, дорожить, памятник, желание, абзац, ненастье, охранять, дом ехать, нежный,парад, аккуратно, долг, невысокий
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
спускаться,тепло,столкновение,беречь,статуя,потребность,раздел,непогода,сторожить,передвигаться,квартира,негрубый,шествие,бережно,низкий
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