Заменил слова синонемами. Падать, жара, авария, дорожить, памятник, желание, абзац, ненастье, охранять, дом ехать, нежный,парад, аккуратно, долг, невысокий
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Заменил слова синонемами. Падать, жара, авария, дорожить, памятник, желание, абзац, ненастье, охранять, дом ехать, нежный,парад, аккуратно, долг, невысокий
Ответ(ы):
Гость:
спускаться,тепло,столкновение,беречь,статуя,потребность,раздел,непогода,сторожить,передвигаться,квартира,негрубый,шествие,бережно,низкий
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