Помогите решить очень срочно!!!!!!! Перелейте полностью воду из широкой тарелки в пластиковую бутылку.Изменилась ли при этом масса жидкости;ее вес ; давление на дно сосудов? Можно ли данной жидкостью создать еще большее давление?
Физика
Помогите решить очень срочно!!!!!!! Перелейте полностью воду из широкой тарелки в пластиковую бутылку.Изменилась ли при этом масса жидкости;ее вес ; давление на дно сосудов? Можно ли данной жидкостью создать еще большее давление?
Ответ(ы):
Гость:
Масса и вес не изменились а давление изменилось. Да можно
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