Помогите решить очень срочно!!!!!!! Перелейте полностью воду из широкой тарелки в пластиковую бутылку.Изменилась ли при этом масса жидкости;ее вес ; давление на дно сосудов? Можно ли данной жидкостью создать еще большее давление?

Физика

Помогите решить очень срочно!!!!!!! Перелейте полностью воду из широкой тарелки в пластиковую бутылку.Изменилась ли при этом масса жидкости;ее вес ; давление на дно сосудов? Можно ли данной жидкостью создать еще большее давление?

Автор: Гость