Помогите найти глаголы с безударной гласной в корне слова
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Помогите найти глаголы с безударной гласной в корне слова
Ответ(ы):
Гость:
Спросила- спрОсит (выдели корень в первом слове прос-, ударение на -и- поставь; а во втором слове просто поставь ударение на -о-) сидели- сИдя (выдели корень в первом слове сид-, ударение на -е- поставь; а во втором слове просто поставь ударение на -и-). Подчеркни эти гласные во всех четырёх словах. иск-а-л-а-корень- суф.- суф. -окончание искала-ищет
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