Помогите найти глаголы с безударной гласной в корне слова

Гость: Гость:

Спросила- спрОсит (выдели корень в первом слове прос-, ударение на -и- поставь; а во втором слове просто поставь ударение на -о-) сидели- сИдя (выдели корень в первом слове сид-, ударение на -е- поставь; а во втором слове просто поставь ударение на -и-). Подчеркни эти гласные во всех четырёх словах. иск-а-л-а-корень- суф.- суф. -окончание искала-ищет