Помогите пожалуйста!!! Не могу решить задачи: 1) Овощеводы получили в одной тепли??е по 32 кг овощей с каждого квадратного метра на площади 400 м², а в другой- по 28 кг овощей на площади 300 м². Сколько килограммов овощей пол...
Математика
Помогите пожалуйста!!! Не могу решить задачи: 1) Овощеводы получили в одной тепли??е по 32 кг овощей с каждого квадратного метра на площади 400 м², а в другой- по 28 кг овощей на площади 300 м². Сколько килограммов овощей получили в двух теплицах? 2)Во вторник в ателье сшили 11 одинаковых курток, а в среду- 13 таких же курток. Всего на них израсходовали 72 м ткани. Сколько метров ткани израсходовали в каждый из этих дней?
Ответ(ы):
Гость:
№1 Краткое решение: 1) 32*400=12800 (кг) - с 1 теплицы 2) 28*300=8400 (кг) - со 2 теплицы 3) 12800+8400= 21200 (кг) Ответ: 21200 кг в 2 теплицах. №2 1) 13+11 = 24 (курток) 2) 72:24 = 3 (м) - на 1 куртку 3) 3*13= 39 (м) - израсходовали в среду 4) 3*11= 33 (м) - израсходовали во вторник
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