Помогите пожалуйста!!! Не могу решить задачи: 1) Овощеводы получили в одной тепли??е по 32 кг овощей с каждого квадратного метра на площади 400 м², а в другой- по 28 кг овощей на площади 300 м². Сколько килограммов овощей пол...

Математика

Помогите пожалуйста!!! Не могу решить задачи: 1) Овощеводы получили в одной тепли??е по 32 кг овощей с каждого квадратного метра на площади 400 м², а в другой- по 28 кг овощей на площади 300 м². Сколько килограммов овощей получили в двух теплицах? 2)Во вторник в ателье сшили 11 одинаковых курток, а в среду- 13 таких же курток. Всего на них израсходовали 72 м ткани. Сколько метров ткани израсходовали в каждый из этих дней?

Автор: Гость