В школьном уголке природы 4 аквариума.В 3 из них по 8 рыбок.Сколько рыбок в 4 аквариу??е,если в четырех аквариумах всего 31 рыбка?

Математика

В школьном уголке природы 4 аквариума.В 3 из них по 8 рыбок.Сколько рыбок в 4 аквариу??е,если в четырех аквариумах всего 31 рыбка?

Автор: Гость