В школьном уголке природы 4 аквариума.В 3 из них по 8 рыбок.Сколько рыбок в 4 аквариу??е,если в четырех аквариумах всего 31 рыбка?

Математика
В школьном уголке природы 4 аквариума.В 3 из них по 8 рыбок.Сколько рыбок в 4 аквариу??е,если в четырех аквариумах всего 31 рыбка?
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Ответ(ы):
Гость:
1 аквариум 8 рыбок 2 аквариум 8 рыбок 3 аквариум 8 рыбок 4 аквариум 7 рыбок
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