Решите уравнения пожалуйста! Х+120=60 , 180+y=90 , а-250= -400
Математика
Решите уравнения пожалуйста! Х+120=60 , 180+y=90 , а-250= -400
Ответ(ы):
Гость:
1)60-120=60;2)180-90=90:3)-250-400=-650
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