2 часть учебника, упражнение 54. Прочитайте, вставляя в пословицы пропущенные имена прилагательные ( большой, маленький) в нужной падежной форме. Спишите пословицы. 1. И ... Пенёк опрокидывает .. Воз.2. Не надо.3. ... Дело луч...
Русский язык
2 часть учебника, упражнение 54. Прочитайте, вставляя в пословицы пропущенные имена прилагательные ( большой, маленький) в нужной падежной форме. Спишите пословицы. 1. И ... Пенёк опрокидывает .. Воз.2. Не надо.3. ... Дело лучше ... Безделья.4. ... Крючком ... Рыбу не поймаешь. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, я буду вам очень благодарна.
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