Помогите!!!! 40 балов дала в прошлом задании помогите!!!! Что бы вы предложили обществу где много бедных людей?

Обществознание

Помогите!!!! 40 балов дала в прошлом задании помогите!!!! Что бы вы предложили обществу где много бедных людей?

Автор: Гость