Какое событие произошло в развитии культуры Российского государства в XVIв.? 1)стр??ительство Успенского собора Московского Кремля 2)появление в архитектуре стиля lt;lt;московского бароккоgt;gt; 3)составление свода правил ве...
История
Какое событие произошло в развитии культуры Российского государства в XVIв.? 1)стр??ительство Успенского собора Московского Кремля 2)появление в архитектуре стиля lt;lt;московского бароккоgt;gt; 3)составление свода правил ведения домашнего хозяйстваlt;lt;Домострояgt;gt; 4)появление в Москве Навигацкой школы Кто из перечисленных исторических деятелей является современниками? 1)Дмитрий Донской и Батый 2)Илларион и Василий Темный 3)Ермак Тимофеевич и Ахмат 4)Иван III и Софья Палеолог lt;lt;Заповедные летаgt;gt;-это 1.Срок розыска беглых крестьян 2.Период правления ,,семибоярщины 3.срок,на который была введена опричнина 4.годы,в которые запрещался переход крестьян от одного владельца к другому
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