Человек какие в этом слове орфограмы

Русский язык
Человек какие в этом слове орфограмы
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В этом слове нету орфограмы
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