В одну школу привели 252 кг помидоров,во вторую 324 кг .В первую школу привезли на 6 ящ??ков меньше. Сколько ящиков помидоров привезли в каждую школу?
Математика
В одну школу привели 252 кг помидоров,во вторую 324 кг .В первую школу привезли на 6 ящ??ков меньше. Сколько ящиков помидоров привезли в каждую школу?
Ответ(ы):
Гость:
1) 324-252=72кг на столько больше килограммов помидоров привезли во 2-ю школу 2) 72:6 =12кг в одном ящике 3) 324:12=27 ящиков во 2-школу 4) 27-6=21ящик в 1-ю
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