В одну школу привели 252 кг помидоров,во вторую 324 кг .В первую школу привезли на 6 ящ??ков меньше. Сколько ящиков помидоров привезли в каждую школу?

Математика

В одну школу привели 252 кг помидоров,во вторую 324 кг .В первую школу привезли на 6 ящ??ков меньше. Сколько ящиков помидоров привезли в каждую школу?

Автор: Гость