Без хозяина дом плачет обьяснение

Обществознание
Без хозяина дом плачет обьяснение
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Холодно не уютно пыль везде лежит когда в доме никто не живет )
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