ПОМОГИТЕ СОСТАВИТЬ ПЛАН К ИЗЛОЖЕНИЮ ИЗ 4 ПУНКТОВ ПО ЭТОМУ ТЕКСТУ (срочно пожалуйсто)) Французский писатель Жюль Верн — создатель жанра научно-фантастического романа. Он создал целую библиотеку увлекательных приключенческих рома...

Литература

ПОМОГИТЕ СОСТАВИТЬ ПЛАН К ИЗЛОЖЕНИЮ ИЗ 4 ПУНКТОВ ПО ЭТОМУ ТЕКСТУ (срочно пожалуйсто)) Французский писатель Жюль Верн — создатель жанра научно-фантастического романа. Он создал целую библиотеку увлекательных приключенческих романов, наполненных познавательными сведениями из разных областей знаний. Писатель интересовался новинками науки и техники, был знаком с учёными, изобретателями, посещал научные диспуты, доклады. 65 романов объединены общим названием «Необыкновенные путешествия». В них рассказывается об освоении Арктики, о завоевании обоих полюсов, о подводной навигации, об авиации и воздухоплавании, о межпланетных путешествиях. В его романах появился новый герой — рыцарь науки, бескорыстный учёный, готовый ради осуществления своей мечты на любой подвиг. Писатель считал, что именно наука способна помочь человеку жить творчески, свободно и счастливо. Герои книг Жюля Верна, представители разных народов: англичане, французы, американцы, русские, греки, индейцы, скандинавы... - благородные, мужественные, сильные и великодушные люди. Среди них нет пустословов и ленивых бездельников. Писатель и сам был великим тружеником. Даже в старости, совсем ослепнув, он продолжал сочинять, надиктовывая свои книги. О большом жизнелюбии, о гуманизме писателя говорит его высказывание: «Я верю, что народы когда-нибудь договорятся между собой и помешают безумцам использовать величайшие завоевания науки во вред человечеству. Быть может, в этих городах будут жить совсем другие люди. Их счастьем будет труд, их вдохновением - научные исследования, их идеалом - свобода, для которой создан человек».

Автор: Гость