Помогите очень нужно задача по паскалю Вводятся семь целых чисел. Напишите программу, которая полсчитывает количество пятёрок среди введённых чисел

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Помогите очень нужно задача по паскалю Вводятся семь целых чисел. Напишите программу, которая полсчитывает количество пятёрок среди введённых чисел

Автор: Гость