Помогите очень нужно задача по паскалю Вводятся семь целых чисел. Напишите программу, которая полсчитывает количество пятёрок среди введённых чисел

Информатика
Помогите очень нужно задача по паскалю Вводятся семь целых чисел. Напишите программу, которая полсчитывает количество пятёрок среди введённых чисел
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Var c1,c2,c3,c4,c5,c6,c7,k:integer; begin read(c1,c2,c3,c4,c5,c6,c7); if(c1=5)then k:=k+1; if(c2=5)then k:=k+1; if(c3=5)then k:=k+1; if(c4=5)then k:=k+1; if(c5=5)then k:=k+1; if(c6=5)then k:=k+1; if(c7=5)then k:=k+1; writeln(k); end.
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