10 обобщенно-личных предложений

Гость: Гость:

Бездонную бочку водой не наполнишь. Любишь кататься - люби и саночки возить. Дело словом не заменишь. Не говори "гоп", пока не перепрыгнешь. Снявши голову, по волосам не плачут. Цыплят по осени считают. Тише едешь - дальше будешь. Без труда не вынешь и рыбку из пруда. Насильно мил не будешь. Одной рукой и узла не завяжешь. Умел ошибиться, умей и поправиться.