X (в кубе) + 4 x (в кубе) + x +4 = 0 Помогите плиз я просто так не могу написать бо на телефоне школьные знания нет такой функции , а через комп не могу .

Алгебра
X (в кубе) + 4 x (в кубе) + x +4 = 0 Помогите плиз я просто так не могу написать бо на телефоне школьные знания нет такой функции , а через комп не могу .
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
X^3+4x^3+x+4=0 x(x^2+4x^2+4)=0 x=0 или x^2+4x^2+4=0              D=4^2 - 4*1*4=16-16=0              x1=-4+0(черта дроби) 2=-2              x2=-2 Ответ: х=-2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить задачу, Туристы рушили проплыть на плоту 72 км. Скорость течения реки 4 км/ч. Сколько времени туристам придётся затратить на этот п...
Ответить
Математика
Время движения подводной лодкой на поверхности воды в 20 раз меньше чем время движ??ния под водой.сколько времени подводная лодка находилась под во...
Ответить
Русский язык
Заменил слова синонемами. Падать, жара, авария, дорожить, памятник, желание, абзац, ненастье, охранять, дом ехать, нежный,парад, аккуратно, долг,...
Ответить
Химия
H2SiO3+ Х =Na2SiO3~~~
Ответить
Русский язык
10 обобщенно-личных предложений
Ответить