X (в кубе) + 4 x (в кубе) + x +4 = 0 Помогите плиз я просто так не могу написать бо на телефоне школьные знания нет такой функции , а через комп не могу .

Алгебра

X (в кубе) + 4 x (в кубе) + x +4 = 0 Помогите плиз я просто так не могу написать бо на телефоне школьные знания нет такой функции , а через комп не могу .

Автор: Гость