X (в кубе) + 4 x (в кубе) + x +4 = 0 Помогите плиз я просто так не могу написать бо на телефоне школьные знания нет такой функции , а через комп не могу .
Алгебра
X (в кубе) + 4 x (в кубе) + x +4 = 0 Помогите плиз я просто так не могу написать бо на телефоне школьные знания нет такой функции , а через комп не могу .
Ответ(ы):
Гость:
X^3+4x^3+x+4=0 x(x^2+4x^2+4)=0 x=0 или x^2+4x^2+4=0 D=4^2 - 4*1*4=16-16=0 x1=-4+0(черта дроби) 2=-2 x2=-2 Ответ: х=-2
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