Чему Гоголь хочет научить людей в произведении "Ревизор"? В чем главный смысл коме??ии? Дайте, пожалуйста, развёрнутый ответ.
Литература
Чему Гоголь хочет научить людей в произведении "Ревизор"? В чем главный смысл коме??ии? Дайте, пожалуйста, развёрнутый ответ.
Ответ(ы):
Гость:
Ну что глупые людишки, (а точнее различные чиновнички) начинают бегать за тем, кто стоит выше их статуса и готовы сделать всё, чтобы вышестоящему было уютно и хорошо! Но в комедии так и получилось, что их всех обманули как дурачков. Их обманул простой паренёк. Все подумали, что он ревизор, а он просто воспользовался положением. Вот смешно - то, когда приезжает настоящий ревизор.
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