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Как решить 3×(у+2)×(у+2)=75
Математика
Как решить 3×(у+2)×(у+2)=75
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
(y+2)(y+2)= y^2+4; 3y^2+12=75; 3y^2=63; y^2=21; y=(примерно)4,6
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