Как решить 488???помогите пожалуйста

Математика
Как решить 488???помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12700*11=139700 - диаметр юпитера 139700:2=69850 - радиус юпитера Ответ: 69850 км
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