Расшифруй задуманные слова: выделяй указанный звук и вписывай его. дай характеристику звуков, обозначь их буквами, запиши получившееся слово. яйца, 4-й звук мел, 2-й звук пень, 1-й звук

Русский язык

Расшифруй задуманные слова: выделяй указанный звук и вписывай его. дай характеристику звуков, обозначь их буквами, запиши получившееся слово. яйца, 4-й звук мел, 2-й звук пень, 1-й звук

Автор: Гость