Расшифруй задуманные слова: выделяй указанный звук и вписывай его. дай характеристику звуков, обозначь их буквами, запиши получившееся слово. яйца, 4-й звук мел, 2-й звук пень, 1-й звук

Русский язык
Расшифруй задуманные слова: выделяй указанный звук и вписывай его. дай характеристику звуков, обозначь их буквами, запиши получившееся слово. яйца, 4-й звук мел, 2-й звук пень, 1-й звук
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цепь. Это слово. Это слово получилось
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