Расшифруй задуманные слова: выделяй указанный звук и вписывай его. дай характеристику звуков, обозначь их буквами, запиши получившееся слово. яйца, 4-й звук мел, 2-й звук пень, 1-й звук
Русский язык
Расшифруй задуманные слова: выделяй указанный звук и вписывай его. дай характеристику звуков, обозначь их буквами, запиши получившееся слово. яйца, 4-й звук мел, 2-й звук пень, 1-й звук
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цепь. Это слово. Это слово получилось
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
У продавца осталось 840 пачек черного чая от зеленого в 3 раза меньше На сколько бол??ше осталось спать в чем начать чем зеленому
Русский язык