Помогите пожалуйста сделать два упражнения

Гость: Гость:

Мороз - морозец, морозный, морозить (во всех словах корень МОРОЗ) Синий - синева, синенький, синеть (во всех словах корень СИН) Ласково - ласка, ласковый, ласкать (во всех словах корень ЛАСК) Волны - волнушка, волнистый, волновать (во всех словах корень ВОЛН) Мазь - мазок, мазевый, мазать (во всех словах корень МАЗ -ь-) Гнездо - гнездышко, гнездовой, гнездиться (во всех словах корень ГНЕЗД) Барабан - барабанчик, барабанный, барабанить (корень БАРАБАН) Зверь - зверёк, звериный, звереть (корень ЗВЕР) Голодно - голод, голодный, голодать (корень ГОЛОД) Бег - бегунья, беговой, бегать (корень БЕГ) Стрела - стрелка, стреловый, стрелять (корень СТРЕЛ) Ловля - ловушка, ловимый, ловить (корень ЛОВ)