Как переводится to see places of interest

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Как переводится to see places of interest
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Гость:
Для того, чтобы увидеть достопримечательности.
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