Площадь квадрата равна 9 дециметров квадратных Чему равна длина стороны
Математика
Площадь квадрата равна 9 дециметров квадратных Чему равна длина стороны
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sквадрата=a^2, где a-сторона квадрата,значит сторона квадрата а=3 дм
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