Чем меньше в почве перегноя, тем она плодороднее Да или нет?

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Нет -Плодородие - это основное свойство почвы, отличающее ее от материнской породы, на которой она образовалась. Плодородием называют способность почвы удовлетворять потребности растений в питательных веществах, воде, обеспечивать корневую систему воздухом и теплом для нормальной деятельности. Оно может меняться под влиянием различных факторов: возделывания растений, обработки почвы, известкования, внесения органических и минеральных удобрений. При правильном использовании почвы плодородие возрастает.