Чем меньше в почве перегноя, тем она плодороднее Да или нет?

Окружающий мир
Чем меньше в почве перегноя, тем она плодороднее Да или нет?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет -Плодородие - это основное свойство почвы, отличающее ее от материнской породы, на которой она образовалась. Плодородием называют способность почвы удовлетворять потребности растений в питательных веществах, воде, обеспечивать корневую систему воздухом и теплом для нормальной деятельности. Оно может меняться под влиянием различных факторов: возделывания растений, обработки почвы, известкования, внесения органических и минеральных удобрений. При правильном использовании почвы плодородие возрастает.
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