Как решить 4дм7см+1м1мм-21см8мм=

Гость: Гость:

Сначала переводим все в мм, потом вычисляем, потом переводим обратно, что осталось. 4 дм 7 см + 1 м 1 мм - 21 см 8 мм = 400 мм+ 70 мм + 1001 мм - 210 мм - 8 мм = 1471 мм - 218 мм = 1253 мм = 1 м 2 дм 5 см 3 мм.