На ферме собрали 2400 кг слив:1/5 отложили для сушки,а остальные сливы отправили в город,разложив поровну в 160 ящика.сколько весил каждый ящик слив?

Математика

На ферме собрали 2400 кг слив:1/5 отложили для сушки,а остальные сливы отправили в город,разложив поровну в 160 ящика.сколько весил каждый ящик слив?

Автор: Гость