На ферме собрали 2400 кг слив:1/5 отложили для сушки,а остальные сливы отправили в город,разложив поровну в 160 ящика.сколько весил каждый ящик слив?
Математика
На ферме собрали 2400 кг слив:1/5 отложили для сушки,а остальные сливы отправили в город,разложив поровну в 160 ящика.сколько весил каждый ящик слив?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2400:5=480(отложили на сушки) 2)2400-480=1920(разложили в ящики) 3)1920:160=12(кг, в каждом ящике.)
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