Как изменится произведение двух десятичных дробей,если в одном множителе перенести запятую на две цифры влево,а в другом-на три цифры вправо?

Математика
Как изменится произведение двух десятичных дробей,если в одном множителе перенести запятую на две цифры влево,а в другом-на три цифры вправо?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При переносе запятой влево на 2 знака произведение уменьшится в 100 раз, а при переносе запятой на 3 знака вправо увеличится в 1000 раз. В итоге 1000/100 = 10 - произведение увеличится в 10 раз.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найдите значение выражения 7 - 1 4/5 * (1 1/4 + 1/12) : 3
Ответить
Математика
На ферме собрали 2400 кг слив:1/5 отложили для сушки,а остальные сливы отправили в город,разложив поровну в 160 ящика.сколько весил каждый ящик слив?
Ответить
Математика
Раскройте скобки 665
Ответить
Математика
Решите Уравнения под номерами 5) Буду благодарен
Ответить
Информатика
Написать программу, которая находит сумму элементов массива кратных 3.
Ответить