Как изменится произведение двух десятичных дробей,если в одном множителе перенести запятую на две цифры влево,а в другом-на три цифры вправо?
Математика
Как изменится произведение двух десятичных дробей,если в одном множителе перенести запятую на две цифры влево,а в другом-на три цифры вправо?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При переносе запятой влево на 2 знака произведение уменьшится в 100 раз, а при переносе запятой на 3 знака вправо увеличится в 1000 раз. В итоге 1000/100 = 10 - произведение увеличится в 10 раз.
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