Найдите значение выражения 7 - 1 4/5 * (1 1/4 + 1/12) : 3
Математика
Найдите значение выражения 7 - 1 4/5 * (1 1/4 + 1/12) : 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7 - 1 4/5 * (1 1/4 + 1/12) : 3=7-9/5*(5/4+1/12):3=7-9/5*(15/12+1/12):3=7-9/5*16/12:3=7-48/20*1/3=7-16/20=7 20/20-16/20=64/20=6 1/5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На ферме собрали 2400 кг слив:1/5 отложили для сушки,а остальные сливы отправили в город,разложив поровну в 160 ящика.сколько весил каждый ящик слив?
Математика
Русский язык