Найдите значение выражения 7 - 1 4/5 * (1 1/4 + 1/12) : 3

Математика
Найдите значение выражения 7 - 1 4/5 * (1 1/4 + 1/12) : 3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7 - 1 4/5 * (1 1/4 + 1/12) : 3=7-9/5*(5/4+1/12):3=7-9/5*(15/12+1/12):3=7-9/5*16/12:3=7-48/20*1/3=7-16/20=7 20/20-16/20=64/20=6 1/5
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