Как решить ? 4х^2 + х - 5 = 0 Через дискриминант Можите решить подробно и объяснив это ? Хочу понять !
Алгебра
Как решить ? 4х^2 + х - 5 = 0 Через дискриминант Можите решить подробно и объяснив это ? Хочу понять !
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Общее уравнение записывается ах^2+bx+c=0 дискриминант = b^2-4ac b-это цифра возле второго икса a-это цифра возле первого икса в квадрате c-свободный член , просто цифра в данном случае , b=1 , a=4, c=-5 решаем по формуле дискриминант=1^2-(4*4*(-5))=1-(-80)=81 ищем корни , x(1,2)= x1=(-1-9)/2*4=-1.25 x2=(-1+9)/2*4=1
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