Как решить ? 4х^2 + х - 5 = 0 Через дискриминант Можите решить подробно и объяснив это ? Хочу понять !

Алгебра

Как решить ? 4х^2 + х - 5 = 0 Через дискриминант Можите решить подробно и объяснив это ? Хочу понять !

Автор: Гость