Как была устроена кальвеническая церковь

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Организация кальвинистской церкви сильно отличалась как от католической, так и от лютеранской. Основу кальвинистской церкви составляла община верующих, которые сами избирали своих старшин пресвитеров. Они руководили жизнью общины, строго следили за соблюдением моральных заповедей и нравственностью ее членов.