Ойлаган санды 7-ге артырганда 63 шыкты
Математика
Ойлаган санды 7-ге артырганда 63 шыкты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
63/7 = 9 шығады ойлаган сан 9 болады
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