Измени слова по образцу так чтобы в них появилось сочетание-чк- кормить белку-кормить белку, красивая синица-красивая, высокая свеча высокая, нарисовать собаку-нарисовать

Русский язык

Измени слова по образцу так чтобы в них появилось сочетание-чк- кормить белку-кормить белку, красивая синица-красивая, высокая свеча высокая, нарисовать собаку-нарисовать

Автор: Гость