Измени слова по образцу так чтобы в них появилось сочетание-чк- кормить белку-кормить белку, красивая синица-красивая, высокая свеча высокая, нарисовать собаку-нарисовать

Русский язык
Измени слова по образцу так чтобы в них появилось сочетание-чк- кормить белку-кормить белку, красивая синица-красивая, высокая свеча высокая, нарисовать собаку-нарисовать
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кормить белочку,красивая синичка,высокая свечка,нарисовать собачку.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Напишите небольшой рассказ, к которому была бы применина мораль одной из басен. Включите мораль в свой рассказ.
Ответить
Алгебра
Помогите решить пример (алгебра 8 класс) СРОЧНО
Ответить
Информатика
Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 256000 бит/c. Передача файла через данное соединение заняла 52 секунд. Определи размер файла в...
Ответить
Русский язык
Упр 179.Русский язык.
Ответить
Другие предметы
Как не идти на физ-ру
Ответить