Измени слова по образцу так чтобы в них появилось сочетание-чк- кормить белку-кормить белку, красивая синица-красивая, высокая свеча высокая, нарисовать собаку-нарисовать
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Измени слова по образцу так чтобы в них появилось сочетание-чк- кормить белку-кормить белку, красивая синица-красивая, высокая свеча высокая, нарисовать собаку-нарисовать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кормить белочку,красивая синичка,высокая свечка,нарисовать собачку.
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