Напишите небольшой рассказ, к которому была бы применина мораль одной из басен. Включите мораль в свой рассказ.

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Мораль басни Обоз Как в людях многие имеют слабость ту же: Всё кажется в другом ошибкой нам; А примешься за дело сам, Так напроказишь вдвое хуже. Мораль басни Крылова «Обоз» можно выразить знакомой всем нам поговоркой: «у других в глазу видишь соломинку, у себя и бревна не заметишь». С критиками, которые готовы оспорить любое действие окружающих, мы сталкиваемся, чуть ли не ежедневно, но мудрый человек не должен обращать на них внимания. Так поступил Конь – он, хоть и с огрехами, но выполнил свою задачу – довез воз в целости. Но анализ басни Крылова «Обоз» затрагивает и другую сторону конфликта – молодую Лошадь. Она не является отрицательным персонажем, автор говорит, что «многие имеют слабость ту же» - то есть, в глазах нас всех зачастую действия других людей кажутся нелепыми и лишенными смысла. Но стоит оказаться в их положении – и мы оказываемся еще хуже. Как часто приходится стыдиться собственной критики, когда она оказывается не соответствующей действительности! Отсюда вывод – прежде, чем судить, нужно ставить себя на место другого человека, пытаться представить – а могу ли я сделать лучше, чем он?