У простите выражение пожалуйста 16+3 (2-3y)+8y=
Алгебра
У простите выражение пожалуйста 16+3 (2-3y)+8y=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16+3(2-3у)+8у=16+6-9у+8у=22+1у
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