Озеро водохранилище сооружонное в Нижнем Египте 8 букв Как называется?

История
Озеро водохранилище сооружонное в Нижнем Египте 8 букв Как называется?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пирамида есть такое озеро названное в честь древних пирамид
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