Как появилась реклама? (кратко) пожалуйста очень срочно! на волоске от двойки!

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Как появилась реклама? (кратко) пожалуйста очень срочно! на волоске от двойки!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слово реклама происходит от латинского гесlаmо - громко кричать. В самом деле: первоначально это слово подразумевало желание криком привлечь внимание, сообщить новость, снабдить информацией, в том числе о продаже каких-то товаров. Длительное время реклама в нашей стране была делом по меньшей мере случайным. Командно-административная система, основанная на жестком централизованном планировании, не нуждалась в рекламной деятельности. Реклама - явление древнее. При раскопках на территории стран Средиземноморья археологи находили вывески, надписи, извещавшие о различных событиях и предложениях. Римляне сообщали о гладиаторских боях, а финикийцы превозносили свои товары. Одна из настенных росписей в Помпее расхваливала политического деятеля и призывала людей отдать за него голоса. Вот так звучала торговая реклама в устах глашатаев на улицах античных Афин: Чтоб глаза сияли, чтоб алели щеки, чтоб надолго сохранилась девичья краса, разумная женщина будет покупать косметику по разумным ценам у Экслиптоса. (Право, не верится, что с той поры прошло 2500 лет! Очень уж напоминает рекламу американской компании Проктер энд Гэмбл по российскому телевидению...). Предшественником современных товарных знаков было клеймо ремесленника, например, на гончарных, металлических изделиях и т. д. Первое печатное рекламное объявление появилось в Англии во второй половине XV в., а в 1622 г. реклама получила мощный стимул с выходом первой газеты на английском языке Уикли ньюс. В начале XVIII в. в Англии выходит специальное рекламное издание под названием Тэтлер. Один из издателей газеты Эддисон опубликовал следующий совет составителям рекламных текстов: Великое искусство написания рекламного объявления заключается в отыскании правильного подхода, дабы захватить внимание читателей, без чего добрая весть может остаться незамеченной или затеряться среди извещений о банкротстве. Наибольшего расцвета уже в XVIII в.
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