Девочка одела пальто или надела
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Девочка одела пальто или надела
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Девочка одела пальто
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