Как сделать чтоб мои родители взяли щенка

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Как сделать чтоб мои родители взяли щенка
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Гость:
Докажи им что ты сможешь смотреть за ним хорошо
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